Tom Dumoulin over Wout van Aert: "Het zo afmaken, dat is bijzonder"

Jumbo-Visma wil dit jaar niet alleen de Tour de France winnen, ook in het Critérium du Dauphiné is de eindzege het doel. Maar de kopmannen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin werkten gisteren graag voor Van Aert.

"Wout krijgt de komende weken wellicht niet veel kansen meer, omdat deze Dauphiné heel zwaar is en we in de Tour alles op het klassement zetten. Hij wou er echt voor gaan en de eerste etappe was een mooie kans", zegt Dumoulin.

"Hij zit echt in een uitzonderlijke topvorm en dan is het fijn om dit met zijn allen te presteren. Op de klim hebben Primoz en ik een paar aanvallen beantwoord. Steven reed dan door tot bovenop de klim en ik heb dan de laatste 800 meter voor mijn rekening genomen. Dat Wout het dan zo afmaakt, is dan wel heel bijzonder."