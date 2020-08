Tom Boonen: "Had al snel door dat Wout van Aert geen eendagsvlieg was"

Met winst in de Strade Bianche, in Milaan-Sanremo en in de openingsrit van de Dauphiné heeft Wout van Aert stevig uitgepakt de voorbije dagen.

"Wout heeft me niet echt verrast, omdat ik weet waartoe hij in staat is", reageert Tom Boonen. "Dat hij het nu 3 keer op een rij voor mekaar krijgt, vind ik knap. Zeker met zijn sprint in Sanremo heeft hij indruk gemaakt."

Als Kempenbroeders hebben Boonen en Van Aert nog samen trainingstochtjes gereden. "Ik had al snel door dat Wout geen eendagsvlieg zou zijn op de weg", getuigt Boonen. "Na zijn valpartij vorig jaar leek dat iets moeilijker te worden, maar van zijn niveau nu kunnen veel renners alleen maar dromen."



"Die extra rustperiode tijdens de coronabreak heeft hij optimaal gebruikt om de laatste puntjes op de i te zetten."