Opvallende transfers in Deinze: "Door corona zullen we nog zaakjes kunnen doen"

"Vargas en Neto waren opportuniteiten"

Deinze pakt uit met een aantal opvallende transfers. Eerst waren er al die van William Dutoit en Siebe Blondelle. Nu werd ook de komst van Ronald Vargas en Renato Neto bevestigd. "Deze spelers kunnen ons zeker nog wat extra geven en zijn zeker niet zo duur", vertelt Van De Weghe.

"Ze konden naar het buitenland, maar omdat hun familie in Vlaanderen thuis is, willen ze liever hier blijven. Door corona gaan we zeker nog wat zaakjes kunnen doen. We hebben voorlopig 21 spelers, dus er kunnen er zeker nog wat bij."

Op dat vlak was er sprake van Milicevic van Eupen en Akpala van Oostende. De link met Oostende is vrij logisch gezien de gewezen boekhouder van de Kustploeg, Kenny Victoor, nu bij Deinze werkt als CEO en dat Patrick Orlans (ook al ex-KVO) het commerciële aspect in handen heeft. "We wilden liever jong en Belgisch kopen, maar als die buitenkansen zich voordoen, laten we die niet liggen."