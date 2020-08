Op de tonen van "A far l'amore comincia tu": Wout van Aert heeft nu zijn eigen lied

Het Marc Van Ranst-lied van enkele maanden geleden ging viraal en initiatiefnemers Supercontent springen nu op de Wout van Aert-trein.

"We lagen vannacht wakker en in een vlaag van zinsverbijstering dachten we: Wout van Aert is zo goed bezig en dus willen we een lied maken over hem", verklaarden de leden van Supercontent bij Studio Brussel.

"Onze adoratie voor hem is bijna even groot als die voor Marc Van Ranst", klonk het nog.

Op de tonen van een Italiaanse klassieker heeft Wout van Aert dus zijn eigen song te pakken.