In Eupen kraaien ze van plezier: "Straks komt Neymar nog!"

"Meerwaarde voor Eupen en Belgische competitie"

"Die laatste heeft een erg goeie indruk nagelaten in Eupen", gaat Ramjoie voort. "Hij was op en top professional. Met zijn werkijver en zijn leiderschap gaf hij het voorbeeld op en naast het veld."

"Het is niet de eerste keer dat ze een voormalige topper kunnen overhalen om naar Eupen af te zakken. Denk maar aan coach Claude Makélélé of de Spaanse middenvelder Luis Garcia."

"Serieus nu, de Qatarese eigenaars hebben de transfer van Adriano geregeld. Logisch, met hun Aspire-academie beschikken ze over een wereldwijd netwerk en dus ook goede contacten in Spanje", legt de reporter uit.

"Wie weet komt straks Neymar nog naar hier. Adriano is een goede vriend hem", lacht de reporter.

Christophe Ramjoie volgt KAS Eupen voor de Duitstalige openbare omroep BRF (Bel­gi­scher Rundfunk). "Eupen is geen grote club", weet hij, "toch halen ze weer een vette vis naar België."

"Stiekem droomt Eupen van de nieuwe Play-off II"

Volgens de informatie van Christophe Ramjoie is Adriano sinds dinsdag in ons land. Zondagmiddag zou hij zijn debuut kunnen maken tegen landskampioen Club Brugge.

"Ze zullen hem alleszins kunnen gebruiken, want technisch directeur Jordi Condom maakt zich sterk dat Eupen zijn sterkste seizoen zal spelen. Moeilijk kan dat niet zijn", weet de Duitstalige voetbaljournalist.

"Twee seizoenen terug eindigde Eupen onder Makélélé als 12e met 32 punten. Stiekem dromen ze nu van een plaats in de nieuwe Play-off II."

Die is voorbehouden voor de nummers 5 tot en met 8 van de reguliere competitie. Inzet is het laatste Europese ticket. Zou Adriano op de hoogte zijn van die formule?

Ramjoie: "Hij misschien niet, maar met Belgische spelers zoals Jens Cools, Stef Peeters of Nils Schouterden kiezen ze sinds een tijdje voor voetballers die onze competitie kennen. De tijd van louter Qatarese spelers is voorbij. Je ziet ook veel minder Qatari in de club dan vroeger."