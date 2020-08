Final 8 in Europa, ook iets voor volgend jaar? UEFA: "Neen, dat is geen plan"

De kwartfinales van de Champions League en de Europa League zijn deze week het begin van een Final 8 in de Europese bekercompetities. De matchen worden niet met heen en terug afgewerkt en er is ook voor een neutrale gaststad (Lissabon voor de CL) of een neutraal gastland (Duitsland voor de EL) gekozen.

"Deze toernooivorm kan interessant zijn voor de toekomst, maar ik denk niet dat we het nog eens kunnen toepassen", verklaart UEFA-preses Aleksander Ceferin in een onderhoud met AFP.

"De voetbalkalender is al stevig en we moeten aan de nationale competities denken. De kalender zit gewoon te vol."

"Ik zou niet weten wanneer we een toernooi van één of twee weken zouden kunnen integreren in mei. Ik denk dat dat onmogelijk is."

Maar misschien heeft het coronavirus ook in de toekomst wel het laatste woord en niet de UEFA. "Ik ben altijd optimistisch. Ik denk dat het volgend jaar wel beter zal gaan, dat we kunnen terugkeren naar het gebruikelijke voetbal, met fans."

"Neen, er zijn dus geen plannen om dezelfde competitie volgend jaar te organiseren."