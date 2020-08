Evenepoel: "Favorietenrol bezorgt me meer motivatie dan stress"

Evenepoel is enkele dagen voor zijn eerste momument nog erg rustig. "Ik kijk er wel enorm naar uit", vertelt hij in een videopersconferentie. "Het weer is fantastisch, warm en geen wind. Dat zijn omstandigheden waarin ik normaal heel goed presteer."

Gisteren ging hij al eens verkennen. "We hebben de laatste 130 kilometer verkend. Het is een wedstrijd die me ligt. Ik denk dat Lombardije nog lastiger is

dan de Clasica San Sebastian. De finale is superzwaar. De laatste 80 kilometer zijn heel lastig. Vanaf de Ghisallo heb je bijna geen vlakke stroken meer."

"Samen met Luik-Bastenaken-Luik is Lombardije mijn favoriete eendagskoers. De ploeg is er klaar voor, dat hebben we gisteren gezien in Piëmonte. We hebben er vertrouwen in."

Evenepoel wordt bij zijn eerste deelname meteen als een van de favorieten gezien. "Dat is misschien mijn eigen schuld na wat ik de laatste weken allemaal

gepresteerd heb", lacht hij. "Het bezorgt me meer motivatie dan stress. Ik kan ondertussen ook goed met een favorietenrol omgaan. Ik hoop dat ik in topconditie ben. Dat heb je nodig voor een wedstrijd van meer dan 6 uur waarin er veel geklommen moet worden."

"Mijn belangrijkste tegenstanders? Iemand als Nibali kent elk gevaarlijk punt in het parcours. Maar ik heb de deelnemerslijst nog niet bekeken."