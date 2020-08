Declercq over helse hagelbui: "Hele gruppetto schreeuwde van de pijn"

"Die foto is genomen meteen na de inslag van die hagelbollen. Dus het is daarom wel een dramatisch beeld", vertelt Declercq vanop de bus na de hagelstorm. "Maar het waren wel twee pijnlijke kilometers tot de finish. Het waren hagelstenen als knikkers en we konden nergens schuilen."

"De storm zou uitblijven tot na de rit, maar we kwamen ook wel ver achter de koplopers pas binnen. Soms kan je zien dat het dan zwart wordt, maar ook dat viel mee. Het begon te regenen en na 15 seconden werd dat hagel. En die bollen werden groter en groter."

Hoe raak je door die hagel heen? "Door te hopen dat het stopt en door de bordjes af te tellen tot aan de finish. Het is met je hoofd naar beneden de pijn verbijten. Na de aankomst konden we dan wel even schuilen in een vrachtwagen van de organisatie. Dat was aangenaam."

"Vorig jaar werden we in de Vuelta ook eens verrast door hagel, maar zoals dit heb ik het nog nooit meegemaakt. Op een bepaald moment was de hele gruppetto aan het roepen van de pijn. De baan lag ook vol ijs dus na de finish zijn er nog renners gevallen."

En nu? "De pijn trekt wel snel weg. Ik voel er al bijna niets meer van. Alleen weet ik niet of ik de massage straks zal kunnen verdragen."