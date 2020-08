Benfica wordt de nieuwe club van Rode Duivel Jan Vertonghen

Jan Vertonghen trok enkele weken geleden de deur bij Tottenham definitief dicht. De verdediger en de Engelse topclub zaten niet op dezelfde lijn in de onderhandelingen over een nieuw contract en gingen na 8 jaar uit elkaar.

Vertonghen hoefde niet echt te wanhopen, want heel wat clubs toonden interesse. Vooral in Italië werd volgens meerdere bronnen hevig aan de mouw van de Rode Duivel getrokken, maar onder meer AS Roma vist achter het net.

De verdediger kiest voor een avontuur bij Benfica, afgelopen seizoen runner-up in de Portugese competitie na FC Porto.

De voorzitter van de Portugese topclub wil - met voorzittersverkiezingen in het vooruitzicht - een inhaalbeweging maken en wil enkele ronkende namen aantrekken.

Edinson Cavani (einde contract bij PSG) wordt genoemd, Jan Vertonghen staat op het punt om te tekenen.

Portugese media toonden vanavond beelden van Vertonghen die in Lissabon medisch gekeurd wordt. Er zou een contract voor drie jaar klaarliggen.