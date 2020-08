BeNe-League handbal start in tweede weekend van oktober

De seizoensstart van de grensoverschrijdende handbalcompetitie met zes Belgische en vijf Nederlandse ploegen was eerder uitgesteld vanwege de coronacrisis. Ook nu wordt nog een slag om de arm gehouden.

"Indien de bestaande situatie in België onvoldoende genormaliseerd is, zal de start verschuiven naar een weekend in het tweede deel van november. In dit geval kan Nederland, indien het dat wenst, zijn nationale competitie afwerken."

"Ook kan in België mogelijk een nationale competitie worden gespeeld. Als de BENE-League niet kan starten in de maand november, zal een scenario met start in januari verder worden uitgewerkt. Een exacte datum wordt nu nog niet bepaald."