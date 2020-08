Ben Broeders droomt van 5,80m in Monaco: "Voelt als kampioenschap"

"Blij dat ik deze meeting dit jaar nog kan doen"

Voor Ben Broeders zal het de eerste keer zijn dat hij meedoet aan het hoofdprogramma van een Diamond League-wedstrijd.

"Ik ben daar toch wel trots op", vertelt Broeders. "Ik ga ook met wat hoop naar Monaco. Fysiek zit het goed ik hoop eventueel richting 5,80m te springen. We zullen zien of ik fris genoeg ben."

"Ik heb er zin in. Het is niet het kampioenschapsgevoel, maar dit event is wel wat daar het dichtste bij komt. Daarom ben ik zeker blij dat ik hier nog mee kan doen dit jaar."