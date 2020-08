Verheyen over transfer David: "Goals en assists zijn altijd geld waard"

Jonathan David is de duurste uitgaande transfer in de Belgische voetbalgeschiedenis. Zijn 18 goals en 8 assists vorig seizoen leverden hem een prijskaartje van 27 miljoen euro op, een bedrag dat nog kan oplopen tot ongeveer 32 miljoen. Te veel voor de 20-jarige Canadees?

"Dat kan je pas met 100 procent zekerheid achteraf zeggen", stelt Verheyen. "Lille heeft 80 miljoen gekregen voor de transfer van Victor Osimhen naar Napoli. Ze konden dus wel een aankoop van 27 miljoen doen."

"Als ze David doorverkopen voor nog meer geld, hebben ze er zelfs aan verdiend. Dat is ook het teken dat je er iets aan gehad hebt en dat hij het heel goed heeft gedaan."

"In zijn geval ben ik er vrij gerust in dat Lille een goede zaak heeft gedaan. Iemand die altijd zijn goals maakt en zijn assists geeft, is zijn geld waard."

Dat AA Gent begin 2018 een peulenschil betaalde voor de jonge Canadees, maakt de recordtransfer nog mooier. "Moest je alle transfers op deze manier kunnen doen, zou het geweldig zijn", lacht Verheyen.