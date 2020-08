Rusland plooit nu toch en heeft dopingboete betaald aan World Athletics

Tot 15 augustus had RusAf de tijd om de boete van meer dan 5 miljoen euro te betalen. De federatie wordt daarbij nu gesteund door het Russische ministerie van Sport. Het zal de nodige fondsen overmaken op de rekening van RusAf, dat op haar beurt het bedrag stort aan World Athletics. Dat is intussen gebeurd.

Oorspronkelijk lag de deadline op 1 juli, maar na een brief met garanties van Oleg Matytsine, de Russische minister van Sport, gunde de internationale bond uitstel.

Daar lag wel iets tegenover. Wanneer Rusland zou blijven weigeren de boete te betalen, dreigde World Athletics een uitlsuitingsprocedure tegen RusAf op te starten. Hierdoor zouden Russische atleten (zelfs onder neutrale vlag) geweerd worden van grote toernooien, zoals de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Zover lijkt het nu niet te komen.

"De herintegratie van de Russische atleten in de internationale atletiekwereld is voor ons een prioriteit", benadrukte minister Oleg Matytsine. "Net als een nultolerantie tegen doping." In dat kader moet RusAF voor eind augustus nog een hervormingsplan voorleggen aan World Athletics.