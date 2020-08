Portland Timbers eindwinnaar van Major League Soccer-toernooi

Als oplossing voor de coronastop werd in Noord-Amerika het toernooi "MLS is back" in het leven geroepen. In Florida's Disney World streden vanaf begin juli 24 voetbalteams om de zege en een ticket voor de CONCACAF Champions League.



Dit gebeurde allemaal in een grote bubbel en achter gesloten deuren, zoals ook in de Amerikaanse basketbalcompetitie het geval is. Initieel zouden 26 ploegen deelnemen aan het voetbaltoernooi, maar FC Dallas en Nashville SC moesten door enkele coronagevallen in de ploeg meteen verstek laten gaan. Het verloop kwam overeen met dat van een WK.

Gisteren speelden de Portland Timbers en Orlando City de finale. Thuisspeler Orlando kon rekenen op een goal van de Uruguayaan Mauricio Pereyra. Maar de Fransman Larrys Mabiala en de Kroaat Dario Zuparic schoten allebei raak voor de Timbers. 2-1 werd het dus in het voordeel van de Portland Timbers.

Laurent Ciman en zijn team Toronto FC sneuvelden in de achtste finales tegen New York City FC.

De Major League Soccer-competitie van 2020 wordt deze week hervat, nadat in maart het reguliere seizoen al na twee speeldagen was stopgezet. Deze keer voetballen de clubs opnieuw in de eigen stadions.