Oproep van Dwars door het Hageland: "Zak niet af naar de koers"

Gwendolyn Rutten, Manu Claes, Christophe De Graef, burgemeesters van respectievelijk Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest, en organisator Nick Nuyens roepen op om komende zaterdag niet naar het parcours van Dwars door het Hageland (1.Pro) af te zakken.

Er is gezien de coronacrisis geen publiek toegelaten aan de startzone, de Demervallei in Aarschot. Ook op de Citadel van Diest, waar de finishlijn getrokken wordt, is geen publiek welkom. Alle betrokken partijen vragen trouwens om niet af te zakken naar de wedstrijd.

Wie dat toch wil doen, moet zich houden aan de regel waarbij een samenscholing van meer dan 10 personen niet toegelaten is. Bovendien wordt gevraagd zeker een mondmasker te dragen langs het parcours.

Op het grondgebied van Aarschot is dit zaterdag zelfs uitzonderlijk verplicht omwille van de vele activiteiten. De politiediensten zullen er samen met de organisatoren op toekijken dat deze maatregelen strikt nageleefd worden.

De finale van de wedstrijd wordt live uitgezonden bij Sporza. De uitzending begint zaterdag om 13.30u op Eén en is ook met livestream te bekijken op onze website en in onze app.