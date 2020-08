Niet Wachtebeke, maar Dendermonde ontvangt op 6 december Wereldbeker veldrijden

“Een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opbouw van het parcours tot en met het einde van de afbraak ervan, is simpelweg onbetaalbaar."

“Dat het provinciaal domein in Wachtebeke niet langer gratis ter beschikking wordt gesteld ter promotie van de wielersport, ligt aan de basis van de verhuis”, vertelt Mettepenningen.

Daarom beslist hij nu in samenspraak met Flanders Classics en de Internationale Wielerunie UCI om de vijfde manche naar een nieuwe locatie in Dendermonde te verplaatsen.

Het provinciaal domein in Wachtebeke vormde de voorbije twee jaar het toneel van de Ambiancecross. Organisator Mettepenningen ervaarde tijdens de voorbereidingen op de Wereldbeker echter moeilijkheden in de samenwerking met de directie van het domein.

Een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opbouw van het parcours tot en met het einde van de afbraak ervan, is simpelweg onbetaalbaar.

"In Dendermonde, op het grondgebied van deelgemeente Grembergen om precies te zijn, heb ik een locatie van 75.000 vierkante meter ter beschikking. Daarop kunnen we een attractief, overzichtelijk en zeer gevarieerd parcours uittekenen. Hopelijk laten de dan geldende coronamaatregelen dat uiteraard toe."

Mettepenningen speelde al langer met het idee om in Grembergen een cross te organiseren: “Door de nieuwe omstandigheden is alles in een stroomversnelling terechtgekomen."

"Mijn gemeende dank overigens aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse en zijn schepenen voor het enthousiasme en de snelheid waarmee ze de beslissing hebben genomen om deze UCI Wereldbeker Cyclocross te verwelkomen."

De vernieuwde Wereldbeker bevat volgend veldritseizoen 11 manches. Door de coronapandemie werden enkele wedstrijden in het buitenland afgelast. De start wordt op 1 november gegeven in Overijse en op 24 januari zal in Hoogerheide duidelijk worden wie Toon Aerts als eindwinnaar opvolgt.