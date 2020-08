Michel Wuyts: "Volgens dokter zien we de allerbeste Wout van Aert in voorjaar 2021"

Michel Wuyts heeft gisteren nog eens van jetje mogen geven in de commentaarcabine. Onze wielerstem mocht na de eerste etappe zijn benen nog wat losrijden in onze Facebook Live. Wuyts kon uiteraard niet voorbij aan Wout van Aert en het slechte nieuws over het WK in Zwitserland.

"Of ik met open mond naar de sprint van Van Aert gekeken heb? Neen, dat kan niet meer na wat hij al gedaan heeft", opende onze commentator de vragensessie op Facebook. "Ik had een verwachtingspatroon dat het weer zou lukken. Het hing af van de intenties van de ploegleiding en de instelling van zijn kopmannen. Maar ze hadden begrepen dat ze zijn kaart moesten trekken." "Hij was ook zelfverzekerd. Ik had dinsdag nog contact met Wout en had gezegd dat de finish van de eerste rit geknipt kon zijn voor hem. Hij antwoordde met een duimpje. Veelbetekenend." Wout van Aert is meer dan klaar voor de Tour van eind deze maand. Moet hij daar niet voor het groen gaan? Kan hij dat? Of mag hij dat niet? "Hij zal misschien vrijheid krijgen voor 2 à 3 etappes. De 12e en 14e rit liggen hem." "Maar stel dat hij zichzelf elke dag moet smijten voor het groen, dan kan hij zijn taken voor het eindklassement niet meer doen. Dat is van primordiaal belang. En dat zou ook zijn oktobermaand hypothekeren." "Dan rijd je je kapot en dan moet hij nog schitteren in Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix." "Aan het einde van de tweede week zullen bij Jumbo-Visma nog twee kopmannen overblijven of misschien zelfs één. Dan rijdt de rest ook in dienst. Ik raad Van Aert dan aan om in de echte bergetappes tijdig af te haken."

Het groen in de Tour? Het klassement telt en hij zou de klassiekers in oktober kunnen hypothekeren. Michel Wuyts over Wout van Aert

"Dokter Toon Claes meent dat we de allerbeste Van Aert in voorjaar 2021 zien"

In oktober heeft Wout van Aert dus nog grote doelen met de klassiekers. Kan hij deze hoogvorm rekken tot op de piste van Roubaix? Michel Wuyts: "Alles hangt af van de intensiteit van zijn inspanningen in de Tour." "Als hij zich op tijd kan sparen in de bergetappes en zijn rol vervuld heeft in de valleien, dan kan hij in spaarmodus." "Hij heeft na de Tour dus nog 3 piekmomenten en zal rust respecteren. Ik heb het volste vertrouwen in zijn trainer en ik geloof erin, maar evident wordt het niet." Zien we momenteel de allerbeste Wout van Aert op zijn fiets of heeft de 25-jarige klasbak nog progressiemarge? "Hij kan nog beter worden", stelt onze commentator duidelijk. "Ik heb een gesprek gehad met dokter Toon Claes, die Van Aert na zijn val in de Tour geopereerd heeft. Hij zei dat we de allerbeste Van Aert in het voorjaar van 2021 zullen zien." "Dan zullen ze gerust zijn over zijn volledige genezing. Dat hij formidabel in orde is, is een understatement. Maar er zit nog progressie in."

4e koers, 3e zege voor Wout van Aert

"Wil je dat Wout klassiekers wint of meedoet in de grote rondes?"

Wout van Aert vliegt, maar kan hij dat (op termijn) ook op ander terrein? Lees: in de bergen? "Is dat de ambitie voor iemand van 76 à 77 kilogram? Misschien start hij wel eens met ambitie in Parijs-Nice en ondervindt hij dan wat het is om op dag 6 of 7 mee te gaan met de groten op de Turini. Of botst hij dan op zijn limieten." "Wil je dat hij de Ronde en Roubaix wint of dat hij meedoet in een grote ronde? Ik ga voorlopig voor het eerste." "Als hij die allemaal gewonnen heeft en misschien wel in rijtjes, dan denk ik dat hij gezien zijn veelzijdigheid eens een poging moet wagen in Parijs-Nice. Maar ik denk niet dat dat zijn ambitie is."

Kan Van der Poel frisser zijn dan Van Aert in de klassiekers?

Als Wout van Aert aan bod komt, is Mathieu van der Poel nooit ver uit de buurt. Een van onze vragenstellers op Facebook denkt dat de Nederlander in de maand van de kasseiklassiekers misschien wel frisser dan Van Aert zal zijn. "Dat kan, maar dat zal afhangen van toeval", antwoordde Michel Wuyts. "Van der Poel had veel meer verwacht van zijn eerste wedstrijden. Het is niet normaal dat hij er niet echt uitkomt." "Je mocht verwachten dat hij zou schitteren in Milaan-Sanremo, maar hij bleef letterlijk plakken en hij gaf dat ook toe. Dat was niet naar zijn zin. Maar iemand met zoveel talent moet tot een gunstige explosie komen." "Hij heeft het voordeel dat hij die zware Tour niet in de benen zal hebben. Maar iedereen die de Tour gereden heeft, geeft je op een blaadje: als je gebruik maakt van de compensatie, enkele dagen rust en dan in competitie komt, dan vlieg je."

Mathieu van der Poel zoekt nog naar zijn beste benen.

Op zoek naar een alternatief voor het WK: "Imola of Bormio"

Nog een belangrijk gespreksonderwerp van gisteren: het WK wielrennen kan niet worden georganiseerd in Zwitserland. De Internationale Wielerunie UCI gaat nu met spoed op zoek naar een locatie met een gelijkaardig parcours. Heeft onze wielercommentator suggesties? "Italië is mijn antwoord. Er was al sprake van Emilia-Romagna en dan denk ik aan Imola, waar Vittorio Adorni in 1968 het WK won met een voorsprong van 8 minuten op Herman Van Springel." "Dat lijkt me doenbaar, al zal het nooit zo steil zijn als de Petite Forclaz, maar wel pittig met verschillende beklimmingen in één ronde. En als je echt een vergelijkbaar parcours wil, dan zou ik naar Bormio gaan, ergens in het hooggebergte. Maar dan hoef je de Stelvio niet op." Zijn de noodplannen van de UCI wel realistisch? "Ik had woendag tijdens de uitzending contact met Peter Van den Abeele, die mee verantwoordelijk is voor de pleisterplekken voor zo'n WK. Ik vroeg hem of hij een opening had en hij antwoordde met "uiteraard"." "Ik vraag me wel af of het voor het hele pakket zal zijn. Is het nu überhaupt nog mogelijk om WK's voor junioren, beloften en alle vrouwencategorieën te organiseren? Dat lijkt me wel een sterk nummer."

Is het nu überhaupt nog mogelijk om WK's voor junioren, beloften en alle vrouwencategorieën te organiseren? Michel Wuyts over het WK-vraagstuk

"Voor nieuwe WK-organisator zal de UCI niet de volle pot vragen"

"Voor zij die het willen riskeren, zal het voor een prijsje zijn", weet Michel Wuyts. "Ik kan me niet voorstellen dat de UCI er nog de volle pot voor vraagt. Maar het is voor hen wel een dreun." "Ik hoop dat er een alternatief komt. Maar ik denk terug aan de woorden van de Franse president Emmanuel Macron toen we werden teruggeroepen uit Parijs-Nice. "Nous sommes en guerre", zei hij. Wel: het is van de Tweede Wereldoorlog geleden dat we geen WK organiseren." Kan ons land niet in het gat springen met bijvoorbeeld een WK in de Ardennen? "Je vindt daar geen helling van 5 kilometer met een gemiddelde van 10 procent. En volgend jaar organiseert Leuven." "Twee jaar na elkaar zou wat te veel zijn. Je zou dan ook twee keer een risico lopen, want wie zegt dat corona volgend jaar opgelost is?"

Wordt er dit jaar regenboogstrepen uitgedeeld?

"Oliver Naesen zal het moeten afdwingen"

Het laatste item was de toekomstige entente tussen Oliver Naesen en Greg Van Avermaet bij AG2R. "Van Avermaet is zo karaktersterk dat hij in dat duo nooit de verliezende partij zal zijn", pikte Michel Wuyts meteen in. "Als ze in de finale komen met z'n tweeën, dan zal Greg wel het laatste woord hebben. Hij heeft die onwaarschijnlijke hardnekkigheid en verbetenheid." "Kijk ook naar die schijnbaar ontspannen oefening in de Container Cup. Heb ik hem, vroeg hij. Dat ging over de fietsproef van Naesen." "Ik neem aan dat Naesen blij is, maar hij is ook intelligent genoeg om te weten dat hij het zal moeten afdwingen."