Michael Woods wordt "rechterhand" van Froome bij Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation stapte dit jaar over naar de WorldTour als plaatsvervanger van Katjoesja-Alpecin en wil geen rol in de coulissen spelen. Met de komst van 4-voudig Tourwinnaar Chris Froome zette het zijn steile ambities begin juli al in de verf.

Michael Woods vormt het tweede fundament van het Israëlische bouwwerk. De Canadees stapt over van Education First en wordt de kopman voor de klassiekers en de monumenten. In de grote rondes moet hij als meesterknecht Chris Froome aan de eindzeges helpen.

Woods, die pas op zijn 27e de stap naar het profwielrennen zette, hoopt zijn palmares wat te spekken bij Israel Start-Up Nation. In 2018 won hij al een rit in de Vuelta en in 2019 schreef hij Milaan-Turijn op zijn naam.

"Met Froome heeft deze ploeg niet alleen het potentieel om de Tour te winnen, maar ook om op de volledige WorldTour-kalender een rol te spelen", zegt Woods. "Met Daniel Martin hebben we een winnende combinaties voor de Ardennen en de Italiaanse klassiekers."

ISrael Start-Up Nation legde naast Froome en Woods eerder al Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vast.