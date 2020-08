Lokeren-Temse: "Brugse beloften op Daknam is win-winsituatie"

Met het ticket voor 1B in handen moesten de beloften van Club Brugge - Club NXT - snel op zoek naar een stadion voor de thuiswedstrijden. De poorten van Daknam in Lokeren zwaaiden open.

Maar die aankondiging wierp heel wat vraagtekens op. Lokeren-Temse brengt wat meer duidelijkheid met een persbericht. "We hebben de impact van deze aankondiging onderschat. We hadden hier beter over kunnen communiceren", klinkt het.

"De overeenkomst met de beloften van Club Brugge is voor één seizoen en is een win-winsituatie voor beide partijen. Het Daknamstadion blijft zo voldoen aan de voorwaarden voor professioneel voetbal."

"Er is geen impact op de heropstart van onze club: thuismatchen op zaterdagavond blijven gegarandeerd. We hopen alvast dat we ons samen verder kunnen blijven focussen op de heropstart van deze mooie club."