Kim Clijsters telt af naar toernooien: "Enthousiast om te spelen in New York"

"Ik ben heel enthousiast om naar New York te reizen en te tennissen", verklaarde ze.

"Ik speelde nog geen volledige wedstrijd in het enkel of het dubbel (volgens het format van World Team Tennis), maar ik heb heb veel sets gespeeld met een goed gevoel."

"Het is logisch dat de volgende stap een officieel toernooi zal zijn. Dat is wat raar zonder toeschouwers in het stadion, maar mijn coach zal me wel aanmoedigen."

De voormalige nummer een van de wereld, drie keer winnares op Flushing Meadows (2005, 2009 en 2010), heeft in ieder geval niets meer te bewijzen. Speelsters tegenkomen die beter geklasseerd staan, maken haar niet bang.

"Deze comeback is niet voor de buitenwereld, maar voor mezelf. Het is een drang die ik heb en die me motiveert. Als ik niet zou geloven dat ik nog goed tennis kan brengen, zou ik niet herbegonnen zijn. Ik weet dat er nog goed tennis in mij zit."