Jonathan David: "Gent zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben"

"Wanneer het je voor de wind gaat in het voetbal, is het gemakkelijk om je te laten meeslepen door het tempo en de hype die erbij komen kijken. Maar ik wil geen perspectief verliezen", begint David.

De 20-jarige Canadees gaat voor een recordbedrag van 27 miljoen euro over naar de Franse subtopper Rijsel. Op Twitter blikt hij graag terug naar zijn periode in Gent: "Ik wil graag even de tijd nemen om iedereen bij AA Gent - het personeel, mijn ploegmaats en vooral ook de supporters - oprecht te bedanken."

"Jullie gaven me een thuis in de meest complete betekenis van het woord. Een plaats waar ik liefde en steun vond, in goede en moeilijke tijden. Een plaats waar ik mezelf kon uiten en kon groeien."