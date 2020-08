Fabio Jakobsen weer in Nederland, Yvan Vanmol: "Dit is een mirakel"

"Iedereen heeft gezien wat voor een zware val dit was", zegt Vanmol. "Als je nu ziet dat Fabio opnieuw mobiel is, dat hij opnieuw kan rechtstaan, dat hij geen breuken heeft aan zijn onderste ledematen, ja: dan mag je gerust spreken van een mirakel."

De informatie die vorige week vanuit Polen doorsijpelde, blijkt niet altijd even correct. Zo was er het gerucht dat de luchtpijp van Jakobsen verbrijzeld was.

"Dat klopt totaal niet," gaat Vanmol voort. "De luchtwegen zijn meteen na de val wel geïntubeerd, maar die zijn niet verbrijzeld. Praten lukt momenteel nog niet, maar Fabio verstaat en begrijpt alles."

"Hij communiceert nu via het scherm van zijn telefoon. Ik verwacht zeker dat hij opnieuw zal kunnen praten. De spieren rond zijn mond en lippen zijn fel geraakt, maar ook dat komt wel opnieuw in orde."

Iedereen die de val heeft gezien, bijzonder veel mensen dus, verbaast zich erover dat Jakobsen weinig of niets heeft gebroken.

Vanmol: "Dat klopt, zijn benen hebben amper schade geleden. Er is wel een breuk aan een duim en in zijn boven- en onderkaak. Een verklaring is dat de botten van sprinters sowieso veel sterker zijn dan die van andere renners. Mocht dit zijn gebeurd bij een lichtgewicht-klimmer, dan zou het zeker een ander, zeg maar erger verhaal zijn geweest."

"Zijn sinussen zijn intact, net als zijn oogkassen. Hij heeft geen hersenletsel en is volledig mobiel. De grootste schade is aangericht aan zijn gebit, dat hij kwijt is. Maar de esthetische chirurgie is de laatste jaren zo fel gevorderd, dat ik vermoed dat de sporen van die val later nog amper te zien zullen zijn."