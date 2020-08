Deroo raakt na wat omwegen op trainingskamp in Turkije: "Het was bizar"

Na een maand trainingsarbeid met de nationale ploeg werd Sam Deroo in Turkije verwacht voor een trainingskamp met zijn club Dinamo Moskou. Maar van de Luchthavenpolitie kreeg de Red Dragon te horen dat een volleybalkamp geen essentiële reden was om naar Turkije af te reizen. "Broodroof", klaagde Deroo.

Maar via wat omwegen is Deroo nu toch in Turkije geraakt. "Vanuit de buurlanden was het wel nog mogelijk om naar Turkije te vliegen", vertelt hij aan Sporza. "Via Duitsland ben ik naar Istanbul gevlogen en nu zit ik in een sporthotel in Belek."

"Het was totaal niet logisch dat ik niet naar Turkije kon reizen, aangezien ik niet terugkom. De Belgische staat hield me tegen, Turkije niet. Dat was bizar. Gelukkig ben ik op tijd begonnen met oplossingen te zoeken, anders hadden ze me tegengehouden op de luchthaven."