De Ligt ligt in de lappenmand van Juventus, dat Matuidi uitwuift

De verdediger van Juventus kondigde zelf de operatie aan nadat zijn club vorige week werd uitgeschakeld in de Champions League tegen Lyon. De voormalige Ajacied had al geruime tijd last van het gewricht.

Hij staat nu voor een maandenlange revalidatie. De Ligt zal er niet bij zijn als de Serie A halverwege september het nieuwe seizoen begint onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo. Ook mist hij vermoedelijk de acht interlands die Oranje nog speelt dit jaar.

Juventus bevestigde vandaag ook dat Blaise Matuidi (33) de club verlaat. Het contract van de Franse middenvelder werd na 3 seizoenen in onderling overleg stopgezet.

Matuidi, die met Frankrijk wereldkampioen werd, zou naar het Inter Miami van David Beckham in de VS trekken. Hij won met Juventus 3 keer de titel, 1 keer de beker en 1 Supercoppa.