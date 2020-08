Cairoli wint tweede afspraak in Letland, Geerts is primus in MX2

Antonio Cairoli won de eerste manche en werd 4e in de tweede manche. Dat was voldoende voor de winst in Letland, voor de Zwitser Jeremy Seewer en de Nederlander Jeffrey Herlings. Clément Desalle werd 6e, Jeremy Van Horebeek 9e.

Geerts nadert na zege op de WK-leider

In de MX2-categorie was de GP van Riga een prooi voor Jago Geerts (Yamaha). De 20-jarige Antwerpenaar won beide reeksen van de vierde manche in het WK motorcross. Geerts nadert zo in de WK-stand tot op acht punten van de Franse koploper Tom Vialle (KTM).

Na zijn duidelijke zege in de eerste reeks mocht Geerts ook in de tweede reeks vieren. Het podium werd opnieuw vervolledigd door de Kawasaki's van de Nederlander Roan van de Moosdijk en de Fransman Mathys Boisrame. Vialle moest in de twee reeksen telkens tevreden zijn met de vierde plaats.

Voor Geerts was het zijn tweede overwinning in de MX2-categorie. Eerder dit seizoen won hij de eerste WK-manche in Groot-Brittannië. Met 162 punten komt Geerts tot op acht punten van Tom Vialle (170 ptn) in de WK-stand.