Bondscoach Rik Verbrugghe hoopt toch nog op WK: "En graag op een zwaar parcours"

De organisatie van het WK in Aigle en Martigny bevestigde vandaag wat al langer gevreesd werd: van 20 tot 27 september komt er geen WK op Zwitserse bodem.

De Internationale Wielerunie UCI probeert nu pijlsnel te schakelen en zoekt een alternatieve locatie, met een gelijkaardig profiel én in dezelfde periode.

"De veiligheid van de bevolking primeert en naar een WK komen mensen vanuit de hele wereld. Zwitserland kent ook moeilijkheden. Alle begrip, maar het is weer een spijtige zaak voor de wielersport", analyseert bondscoach Rik Verbrugghe de afgelasting.

Op Zwitserse bodem was een (lood)zware omloop uitgetekend. "We hadden al verkenningen gedaan en iedereen had al plannen voor zijn selecties. Met Remco Evenepoel konden we paraat zijn voor zo'n WK. Hij was er heel hard op gebrand."

"Ik hoor van de UCI dat ze voor 1 september met een andere locatie willen komen. Ik hoop dat het dan een soortgelijk parcours wordt, een lastige omloop. Dan kunnen we met ongeveer dezelfde selectie naar dat WK gaan."

"Of ik weet heb van zo'n nieuwe locatie? Neen, geen enkel idee. Het is belangrijk dat het in Europa is, maar ik kan er niets op antwoorden. Iedereen moet nog een beetje geduld tonen."