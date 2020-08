Australian Open gelooft in toernooi in januari met 400.000 fans

Hier en daar gaan stemmen op om de Australian Open van begin 2021 naar later in het jaar te verschuiven. Zo zou de organisatie een voorschot kunnen nemen op een oplossing (lees: vaccin) om het coronavirus een definitieve halt toe te roepen.

Maar de organisatie in Melbourne heeft daar (voorlopig?) geen oren naar. Nochtans zit de stad momenteel in een tweede lockdown, geldt er tot 13 september een avondkok vanaf 20u en is van enige activiteit dus absoluut geen sprake.

Toernooidirecteur Craig Tiley en de Australische tennisbond geloven niettemin dat de Australian Open ook begin volgend jaar weer met een volledige prijzentafel én toeschouwers in de tribunes zal kunnen plaatsvinden.

"Scenario 1 is een toernooi dat vergelijkbaar is met dat van begin dit jaar, dus een normaal evenement", klinkt het. "Scenario 2 is met een beperkt publiek, scenario 3 achter gesloten deuren, scenario 4 een verhuizing naar later in 2021 en scenario 5 is geen Australian Open.", klinkt het.

"Voorlopig gaan we uit van scenario 2. Zo zullen we vanaf 1 december een speciale bubbel creëren waarin spelers op elk moment welkom zijn. We denken zo'n 400.000 fans te kunnen verwelkomen, zowat de helft van dit jaar."

Melbourne Park is een uitgestrekt gebied, wat de organisatie sterkt in het voornemen om iedereen sociaal op afstand te houden. "En we zullen mondmaskers verplichten. We hebben een heleboel maatregelen in de pijplijn zitten om alles veilig te laten verlopen. We zijn optimistisch en positief over het verloop van het toernooi."

Als de Australian Open toch niet zou kunnen doorgaan, zijn al twee periodes naar voren geschoven als oplossing: maart-april en september-oktober. Melbourne zou dan eerst in dialoog gaan met andere toernooien en geen unilaterale beslissing nemen, zoals Roland Garros dit jaar deed.