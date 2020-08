"WK wielrennen in Zwitserland geschrapt"

Het WK wielrennen vindt/vond dit jaar normaal gezien plaats van 20 tot en met 27 september in en rond Aigle en Martigny, maar de coronamaatregelen gooien roet in het eten.

Vandaag heeft de Zwitserse regering het verbod op grote evenementen met meer dan 1.000 toeschouwers verlengd tot en met september. Dat zou de doorslag gegeven hebben om het WK niet te organiseren in het zuiden van het Alpenland.

De Internationale Wielerunie UCI komt over een halfuurtje met een reactie. Verplaatst de UCI het WK naar Italië of Qatar? Of krijgen we volgend jaar zelfs twee WK's? Het zijn scenario's waar nu over gesproken wordt.

"In Italië, in de regio Emilia-Romagna, willen ze alleen maar wedstrijden voor de eliterenners organiseren", weet onze commentator Michel Wuyts, "maar daar staat de UCI niet voor te springen."