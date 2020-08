Thorup al onder vuur bij Gent? "Dan reken je coach af op fouten van spelers"

Zowel defensief als offensief viel er wel wat aan te merken op de prestatie van AA Gent op STVV. "Om te beginnen geef je 2 goals weg, anders had je niet eens hoeven te verliezen", zegt Gert Verheyen.

Kaminski ging opzichtig in de fout, maar Verheyen wijst vooral naar Plastoen. "Als het er echt om gaat, is hij er vaak bij, vorig jaar ook al."

"Vorig jaar hebben we hier de positie van de viermansdefensie van Gent nog bewierookt, maar nu is dat ineens weg of wordt dat niet meer gerespecteerd. Gent wil dit seizoen minder tegengoals, maar de individuele kwaliteit is niet goed genoeg."

In de wandelgangen wordt al gefluisterd dat trainer Jess Thorup op de wip zou zitten. "Dan word je afgerekend op individuele fouten van spelers. Dat zou niet mogen", vindt Verheyen.