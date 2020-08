Schotse regering dreigt competitie stil te leggen na uitstapje van Bolingoli

Volgens Sky Sports is Celtic-manager Neil Lennon "furieus". In een verklaring benadrukt de club "altijd extreem serieus met de Covid-19-voorschriften te zijn omgegaan" en dat er nog geen positieve gevallen in het team zijn genoteerd.

Nu blijkt dat de voormalige speler van STVV en Club Brugge kort voor de wedstrijd naar Spanje was gevlogen. Hij had Celtic daarvan niet op de hoogte gebracht en heeft zo de quarantainevoorschriften met de voeten getreden.

Celtic speelde afgelopen zondag in de competitie 1-1 gelijk tegen Kilmarnock. Bolingoli viel enkele minuten voor tijd in.

"Schotse regering is op de hoogte"

Vorige week moest in de Schotse competitie het duel tussen St Johnstone en Aberdeen worden afgelast nadat twee spelers van Aberdeen positief hadden getest op het coronavirus.

Meerdere spelers van het team boden vervolgens hun excuses aan, omdat ze een bar hadden bezocht na de wedstrijd tegen de Rangers op de openingsspeeldag, en zo de regels hadden geschonden.

Een woordvoerder van de Schotse regering heeft nu in een reactie op de zaak-Bolingoli laten weten dat de competitie mogelijk zal worden stilgelegd.

"De Schotse regering is op de hoogte van berichten over een Celtic-speler. We voeren momenteel gesprekken met de club en de voetbalinstanties om een volledig beeld te krijgen."

"Als dit wordt bevestigd als een nieuw ernstig incident in het Schotse voetbal, waarbij protocols worden geschonden en de publieke gezondheid in gevaar is gebracht, dan heeft de Schotse regering weinig andere opties dan te overwegen of een pauze in het Schotse voetbal nodig is."