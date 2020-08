Politici willen geen supporters in tribunes bij herstart Duitse competitie

Vorige week kwamen de eerste en tweede Bundesliga in Duitsland nog tot een akkoord over een voorstel van de liga. Bij de nieuwe seizoensstart zouden een beperkt aantal thuisfans toegelaten worden. De voetbalclubs waren hierbij van plan om te werken met gepersonaliseerde tickets en om geen alcohol aan te bieden.

De politiek kreeg echter het laatste woord. In een videocall met de Duitse federale minister van Volksgezondheid en zijn collega's uit de deelstaten werd besloten dat een terugkeer van fans geen prioriteit is. Vooral nu het aantal besmettingen ook in Duitsland weer begint toe te nemen.