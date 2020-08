Officieel: smaakmaker Jonathan David van AA Gent naar Rijsel voor meer dan 30 miljoen

Recordbedrag

Nooit eerder ontving een club in ons land zo'n smak geld voor een speler. Met 30 miljoen euro overklast David de transfers van Youri Tielemans (in 2017 van Anderlecht naar Monaco) en de Braziliaan Wesley (vorig jaar van Club Brugge naas Aston Villa). Die twee leverden hun club een bedrag van 25 miljoen euro op.

De transfer van Jonathan David hing al een tijd in de lucht, nu is hij ook officieel. Zowel AA Gent als Rijsel kwamen vanavond met het nieuws naar buiten.

Voor 5 seizoenen

In de winter van 2018 is AA Gent de 18-jarige Jonathan David gaan halen in de Canadese hoofdstad Ottawa. Na 37 doelpunten en 15 assists in 83 matchen wil hij nu een stap hogerop zetten bij de Franse subtopper Rijsel.

"Ik ben heel tevreden", verklaarde David. "Ik heb lang op deze dag gewacht, het is een plezier om "een Dogue" te kunnen zijn. Ik ken het project dat in Rijsel op poten is gezet door de voorzitter, Luis Campos en Christophe Galtier. Rijsel beschikt over een sterk team met goede spelers."

"Ik ben een speler die weet welke positie in te nemen op het veld", vervolgt de aanwinst. "Ik houd ervan om naar mijn kwaliteiten te voetballen, zoals techniek en snelheid. Ik kijk ernaar uit de fans te ontmoeten."

David ondertekent een contract voor 5 seizoenen in het Stade Pierre-Mauroy.