Matchen van Celtic uitgesteld nadat Bolingoli coronaregels aan laars heeft gelapt

Celtic: "Dwaasheid"

Boli Bolingoli (ex-STVV en -Club Brugge) reisde vorige week, in aanloop naar het competitieduel tegen Kilmarnock, zonder medeweten van zijn club af naar Spanje. Zo schond hij de coronaregels. Toch speelde hij zondag mee tegen Kilmarnock, van quarantaine was geen sprake.

De Schotse premier vroeg om Celtic even niet te laten spelen, de voetballiga gaat op die vraag in. De Schotse kampioen komt deze week niet in actie. Vanavond had Celtic tegen St. Mirren moeten spelen, komend weekend tegen Aberdeen.



Bolingoli sloeg inmiddels mea culpa en gaf toe "een enorme inschattingsfout" te hebben gemaakt.

Ondertussen zijn alle Celtic-spelers, ook Bolingoli, twee keer op het coronavirus getest. Alle resultaten zijn negatief. "Hoewel dit voor alle betrokkenen een opluchting is, maakt dit de ernst en de dwaasheid van de actie van de speler niet minder erg", klinkt het bij Celtic.