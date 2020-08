Luc Nilis: "Club antwoordde correct, op een antwoord van Anderlecht wacht ik nog steeds"

"Naar Turkije omdat ik wil werken"

Over een maand begint het nieuwe seizoen. "Ik zal mijn familie en vrienden weer even moeten missen, maar er zullen wel kansen komen om even terug naar België te komen. Ik wil graag werken en dat ga ik nu doen."

"Ankaragücü is een club uit Ankara, net zoals Gençlerbirligi, al moet ik eerlijk zeggen dat ik de club nog moet leren kennen en ontdekken", geeft de voormalige spits toe. "Ik heb begrepen van Capa dat de trainingsfaciliteiten en het stadion prima in orde zijn."

Luc Nilis kreeg de vraag van vriend Fuat Capa (Patro, Geel, Hamme) of hij mee wilde naar Akanargücü. Nilis en Capa werkten eerder al samen in Turkije, onder meer bij het bekende Gençlerbirligi. Vanavond reizen beide heren naar Ankara.

"Gepraat met Club Brugge, berichtje van Anderlecht"

Luc Nilis, die als Rode Duivel toch jarenlang erg belangrijk is geweest, betreurt het feit dat hij zo moeilijk aan de bak geraakt in België.

"Je moet die vraag beter stellen aan de clubs zelf", antwoordt de voormalige Anderlecht-speler. "Ik heb wel een gesprek gehad met directeur Vincent Mannaert, maar trainer Philippe Clement gaf aan dat zijn technische staf compleet was. Correcte communicatie, vind ik."

"Bij Anderlecht kreeg ik begin juli een bericht van voorzitter Wouter Vandenhaute dat CEO Karel Van Eetvelt mij ging bellen. Ik heb tot op vandaag nog niets gehoord."

"Concrete gesprekken met Racing Genk zijn er dan weer niet geweest, ook al vernam ik via via dat er wel interesse was. Excuses over het budget zijn uitgesloten want ik was bereid om een flink pak minder te verdienen dan in Turkije, alleen al om dicht bij huis te kunnen werken. Geen idee waarom dat niet is doorgegaan."

"Van andere clubs, in lagere afdelingen, heb ik evenmin iets gehoord. Ook al zijn er aantal managers gepasseerd die me veel beloven. Uiteindelijk hoor je daar niets meer van."

Nilis heeft echt geen verklaring voor het feit waarom hij in België niet aan de bak komt. "Dat ontgoochelt me wel maar ik moet voort. Ik ben daar eerlijk in. Maar ik wil vooruit, ik wil werken en belangrijk zijn voor een team. Misschien denkt men hier dat er geen behoefte is voor een specifieke spitsentrainer in de technische staf van een club."