Kwartfinale in Europa League is nieuw hoogtepunt voor Wolves-kapitein Coady

"Ik ben heel trots op onze ploeg. Zeker als je kijkt naar hoe we het klaarspelen, hoe we het donderdag aanpakten", gaat Coady verder.

De centrale verdediger, afkomstig uit Liverpool, staat vanavond met zijn team in de kwartfinales van de Europa League tegen Sevilla. Na de overwinning tegen Olympiakos, vorige donderdag , kon hij zijn geluk niet op: "Ik krijg er kippenvel van. Het is een hele eer om voor deze voetbalclub te spelen, al 5 jaar nu."

In juli 2015 ondertekent Coady een contract voor 3 jaar bij de Wolves. Ondertussen werd dat al enkele keren verlengd en loopt het tot de zomer van 2023.

Op 5 jaar tijd mocht de 27-jarige al heel wat zaken van zijn bucket list schrappen. Zo won hij met de Wolves in het seizoen van 2017-2018 The Championship. Hij werd dus kampioen in de Engelse tweede klasse.



De promotie naar de Premier League leverde Coady permanent de armband van clubkapitein op. Die draagt hij nu nog steeds.

Coady is dan ook niet meer weg te denken uit de ploeg. Hij speelde in 198 van de mogelijke 205 competitiematchen sinds zijn komst. En tijdens alle Premier League-wedstrijden voor Wolverhampton was hij elke minuut op het veld aanwezig.

Ook vanavond in de Europa League zal de ploegmaat van Dendoncker deze statistieken zonder twijfel voortzetten. Komt er een nieuw hoogtepunt aan voor hem en zijn Wolves?