José De Cauwer: "Is Lotto-Soudal niet sexy genoeg?"

"De afgelopen weken hebben ik maar 1 lichtpunt gezien bij Lotto-Soudal en dat was Harm Vanhoucke in de Ronde van de Ain. Bij de rest moet ik toch vraagtekens zetten", zegt wielercommentator Christophe Vandegoor.

"Er is veel veranderd binnen de poeg, structuren zijn volledig door elkaar gegooid", vult José De Cauwer aan. "Ik vind het vooral vreemd dat de ploeg zo weinig jongeren kan aantrekken, terwijl een Lefevere dat met bijvoorbeeld een Almeida wel lukt."

"Ze hebben het geprobeerd met Van Aert en onlangs nog met Philipsen, maar dat is niet gelukt. Dus vraag ik mij af: is de ploeg niet sexy genoeg?"

Met Stan Dewulf had Lotto-Soudal een groeibriljantje, maar toch lieten ze ook hem gaan, naar AG2R. "Niet eens voor het echt grote geld", zegt Vandegoor. "Ik stel mij daar toch vragen bij. Het is geen Van Aert, maar toch een stevige renner voor de Vlaamse koersen."

De Cauwer: "Met de Noor Hagen hadden ze dan toch iemand die top 10 in een grote ronde kon rijden, maar die laten ze nu al gaan. Is die ineens 20 keer duurder geworden? Of kunnen of willen ze niet met hem werken?"