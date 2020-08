Johanna Konta klaagt na snelle exit over hartproblemen

Lexington is het eerste toernooi op Amerikaanse bodem sinds de coronapauze in maart.

De 29-jarige Konta is het derde reekshoofd, maar ze ging er tegen Bouzkova (WTA-48) met twee keer 6-4 uit.

Na afloop verklaarde Konta, die al op elk grandslamtoernooi behalve de US Open de halve finales bereikte, dat ze haar hartritme tijdens de eerste set plots voelde stijgen.

"Mijn hartslag schoot omhoog. Het gebeurde zonder reden. We hadden geen lang punt gespeeld en ik voelde mij evenmin vermoeid. En toch had ik geen kracht meer en voelde ik mij duizelig", aldus Konta, die tijdens de match regelmatig haar polsslag controleerde.

Helemaal nieuw is het probleem niet voor de nummer 15 van de wereld. De Britse vertelde dat ze al eerder tijdens een wedstrijd en een training last kreeg van een verhoogd hartritme.

"We weten niet waar het aan ligt. Het gebeurt in situaties met en zonder stress. Op zulke momenten kan ik de eerste seconden niets doen. Ik ben wel bezorgd en zal opnieuw een electrocardiogram laten nemen. Al ben ik er nu waarschijnlijk wel weer voor een jaar of zo vanaf."