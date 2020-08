Jens Keukeleire na coronabesmetting: "Nog nooit van zo ver moeten terugkomen"

In het begin van de lockdown geraakte Jens Keukeleire, zonder het zelf te weten, besmet met het coronavirus.

"Eerst dacht dat ik griep had, want ik had enkel koorts. Maar die hoge koorts duurde uiteindelijk 10 dagen, wat toch een beetje verdacht was", doet de renner van Education First zijn verhaal.

"2 maanden nadat ik ziek geworden was, heb ik mijn bloed laten controleren op antistoffen. Daaruit werd duidelijk dat ik besmet ben geweest met het coronavirus."

Maar na zijn besmetting kroop Keukeleire weer te snel op zijn fiets. “Ik was toen nog niet zeker of ik het coronavirus had gehad."

"Meestal probeer ik na ziekte dubbel zoveel dagen te rusten als de dagen koorts die ik heb gehad. Ik heb dus een tijdje (20 dagen) niet gefietst."