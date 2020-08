Heracles kondigt toptalent aan na grap van Peter Bosz #AnnounceHavertz

Leverkusen verloor maandagavond in de kwartfinales van de Europa League met 2-1 tegen Inter en is uitgeschakeld. Het seizoen van de Duitse club zit er daarmee op en mogelijk betekent dat dat toptalent Kai Havertz zijn laatste match speelde voor Leverkusen.

Na de match visten journalisten bij Leverkusen-trainer Peter Bosz naar de toekomstplannen van Havertz, die sterk aan Chelsea wordt gelinkt. De 56-jarige Nederlander had weinig zin om in te gaan op die vragen en antwoordde met een kwinkslag:

"Ik kan jullie verklappen dat Kai volgend seizoen naar Heracles Almelo gaat", zei Bosz.

Bosz was zelf twee seizoenen trainer van Heracles (2004-2006). Zijn ex-club ging een dag later helemaal mee in het verhaal van Bosz. En kondigde prompt de komst van Havertz aan #AnnounceHavertz. Een grap voor alle duidelijkheid. Heracles eindigde vorig seizoen op de 8e plaats in de Eredivisie.