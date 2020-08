Geen verloren jaar voor roeiers Brys en Van Zandweghe, maar 2021 wordt hun laatste kans

Roeiers Brys en Van Zandweghe: "Hebben heel veel zin in volgend jaar"

Roeien tussen schepen

Het gebeurt wel vaker dat drie of vier zeeschepen ons passeren op training. Niet aangenaam.

Fietsen op Zwift

Dat de Spelen niet doorgingen dit jaar leek een ferme streep door de rekening voor de twee roeiers. Of niet? Niels Van Zandweghe sukkelde met een hardnekkige knieblessure in het voorjaar en het was dankzij corona dat hij voldoende tijd kon nemen om te herstellen.

Er is ook gewerkt aan de zwakke punten. "Ik zit nu op boeg, Tim zit op slag", zegt Niels Van Zandweghe. In mensentaal: Niels zit vooraan in de boot en kijkt op de rug van Tim.