Fabio Jakobsen mag morgen Pools ziekenhuis verlaten: "Toestand evolueert gunstig"

De wielerwereld was vorige week in shock, nadat Fabio Jakobsen een loodzware smak had gemaakt in de Ronde van Polen.

Als bij wonder liep Jakobsen geen schade op aan zijn ruggengraat, schedel en brein.

Morgen, exact een week na de zware val, mag Jakobsen het ziekenhuis in Polen verlaten.

"De toestand van Fabio Jakobsen blijft gunstig evolueren. Hij is nu in staat om terug te reizen naar zijn thuisland Nederland", meldt Deceuninck-Quick Step.



"Morgen zal Fabio overgebracht worden naar het ziekenhuis in Leiden. Daar zullen zijn verwondingen verder behandeld worden."