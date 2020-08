De Wever: "Zeker op de Bosuil zie je de toekomst letterlijk en figuurlijk verrijzen"

Het was niet de viering op de Grote Markt waarop de vurige fans van Antwerp ongetwijfeld hadden gehoopt. Het coronavirus gooide ook hier roet in het eten. Bekerwinnaar Antwerp werd vandaag daarom bescheiden gehuldigd door burgemeester Bart De Wever.

Niet in het besloten stadhuis van Antwerpen, maar op de open vlakte van het veld van de Bosuil verzamelden de spelers van Antwerp, het bestuur en burgemeester Bart De Wever om de eerste prijs sinds 1992 te vieren. De Wever stak in zijn bekende stijl niet onder stoelen of banken dat hij geen grote voetbalkenner is. Dat hij op Wikipedia had gelezen dat Antwerp de laatste Belgische club was die een Europese finale had gewonnen - terwijl Antwerp die finale verloor - zorgde voor een grappige noot (zie video). "Ik ga niet pretenderen mezelf een fan te noemen, dat zou een belediging zijn voor echte voetbalsupporters. Een "glory hunter" (successupporter, red), noemen ze dat naar het schijnt", zei De Wever achteraf. "Maar ik weet wel wat deze club betekent voor de stad en hoeveel Antwerpenaren hun leven draait rond deze tempel." "Toen ik burgemeester werd, was het voetbal bijna palliatief in deze stad en vandaag is het ongelooflijk wat er gebeurt in zowel het noorden als het zuiden van de stad." "Zeker hier op de Bosuil zie je de toekomst bijna letterlijk en figuurlijk verrijzen. Het stadion is een teken van wat hier sportief en zakelijk geïnvesteerd is. Dat is een wereldwonder. Ik had liever op de Grote Markt deze beker gehuldigd, maar dat is nu helaas niet mogelijk."

Burgemeester De Wever heeft de Wikipedia-pagina van Antwerp niet goed gelezen

"De titel kan, maar we moeten voor de top vier gaan"

In zijn speech tijdens de huldiging zei Bart De Wever dat “hij net voor zijn speech een gesprek had met Paul Gheysens en dat de voorzitter geweldig optimistisch was". "Ik heb meneer Gheysens leren kennen als een man met grote ambities. In het begin had ik mijn twijfels of hij die allemaal zou kunnen waarmaken", zei De Wever. "Maar ik heb geleerd om heel voorzichtig te zijn, want tot op heden heeft hij alles wat hij heeft gezegd ook effectief waargemaakt. En hij droomt in de coulissen van nog meer. Dat is zeker."

Transfers? We zijn nog bezig met enkele versterkingen, maar we gooien niet met de centen. Ik hoor enorme bedragen die betaald worden.