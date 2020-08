Comeback van Mike Tyson is uitgesteld naar eind november

3 maanden geleden maakte Mike Tyson bekend dat hij voor het eerst in 15 jaar nog eens in de boksring zou stappen.



In een exhibitiewedstrijd zou Tyson het over 8 ronden opnemen tegen Roy Jones jr. in Los Angeles. De wedstrijd stond gepland op 12 september, maar schuift nu 2,5 maanden op.

"Om een groter aantal personen de kans te geven om de grootste comeback uit de geschiedenis van het boksen bij te wonen", zegt Tyson aan TMS Sports.

Ook gaf de levende legende mee dat zijn tegenstander "maar beter oppast, want ik ben in topvorm."