Celtic haalt zwaar uit naar Bolingoli: "Actie ondernemen tegen dwaasheid"

Bolingoli reisde vorige week, in aanloop naar het competitieduel tegen Kilmarnock van zondag, zonder medeweten van zijn club af naar Spanje. Zo schond hij de quarantainevoorschriften.

De Schotse regering liet al ontstemd weten te overwegen om de Schotse competitie stil te leggen.

Het bestuur van Celtic is "not amused". "Celtic veroordeelt onvoorwaardelijk het gedrag van de speler Boli Bolingoli en verontschuldigt zich voor zijn reis naar Spanje zonder daarbij de club in te lichten en zo de quarantainevoorschriften te schenden", opent Celtic een mededeling op de clubwebsite.

"Het is moeilijk om je een nog meer onverantwoorde actie in te beelden gezien de huidige omstandigheden. We vinden dat hier geen verklaring voor mogelijk is. De club zal onmiddellijk actie ondernemen via onze eigen disciplinaire kanalen."

"Wij hebben vandaag contacten met elke Schotse club en alle relevante overheden om onze excuses aan te bieden voor het feit dat een van onze werknemers zoveel moeilijkheden heeft gecreëerd door zijn acties."