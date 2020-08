Beloften van Club Brugge spelen hun thuismatchen in 1B op Daknam

Nadat Waasland-Beveren, OHL en Beerschot allemaal opgenomen werden in 1A, kregen Lierse Kempenzonen en de beloften van Club Brugge uiteindelijk nog een ticket voor 1B.

Club NXT - zo heten de Club-beloften - moest op zoek naar een stadion om zijn thuismatchen af te werken. Het ving bot bij Roeselare, dat graag in plaats van de Club-beloften in 1B had gespeeld;



Fusieclub SC Lokeren-Temse opent wel zijn deuren voor de Bruggelingen.“We zijn de stad Lokeren en de fusieclub SC Lokeren-Temse bijzonder dankbaar dat Club NXT het komende seizoen de uitstekende voetbalaccommodatie op Daknam kan gebruiken voor de thuiswedstrijden", zegt Chief Sports Officer Roel Vaeyens.



Hans Van Duysen, voorzitter SC Lokeren-Temse is ook tevreden over de samenwerking. “Onze kersverse fusieclub is trots dat het komend seizoen zijn stadioninfrastructuur kan delen met Club NXT, de regerende landskampioen bij de beloften."

"Zo kunnen we de vele Brugse talentvolle jongeren helpen in hun ontwikkeling tot profvoetballer. We zijn ervan overtuigd dat hun thuiswedstrijden in onze regio en zelfs ver daarbuiten heel wat interesse van voetbalfans zullen losweken."