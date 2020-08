"Naesen zal kunnen profiteren van de aandacht die Van Avermaet trekt"

Heeft Greg Van Avermaet met AG2R de juiste keuze gemaakt? "Ik denk dat Greg voldoende keuze had, maar doorgaans volgt hij zijn hart", zegt José De Cauwer. "Dat deed hij ook al met CCC en dat is hem niet goed bekomen."

"Hij zal daar wel wat dollars hebben laten liggen. Bij Israel Start-Up Nation had hij wellicht meer geld in het laatje gebracht, maar ik denk niet dat dat nu belangrijk is. Bij AG2R vindt hij het moreel om te koersen."

Dat moreel wordt aangewakkerd door de aanwezigheid van zijn trainingsvriend Oliver Naesen. Maar zullen ze elkaar niet in de weg rijden? "Ik denk niet dat dit een nadeel is voor Naesen", zegt Christophe Vandegoor.

"Er zal nu veel meer aandacht naar Greg gaan en daar zal Naesen, toch geen dommerik, van kunnen profiteren." De Cauwer: "Als ze verstandig genoeg zijn en een klein beetje het egoïsme dat elke sportman heeft opzij kunnen schuiven dan kunnen ze mooie dingen doen."

"Het zou kunnen dat Van Avermaet daar dan 3 keer van kan profiteren, maar het kan ook dat Naesen zal profiteren. Als ze maar samenwerken. Want met Gilbert indertijd bij BMC lukte dat niet."