Week van de waarheid voor Chris Froome? "Niet zeker van deelname aan de Tour"

Tenzij ze bewust verstoppertje spelen, zullen heel wat potentiële Tourprotagonisten vanaf woensdag nog wat meer in hun kaarten (moeten) laten kijken in de Dauphiné. Of Chris Froome veel troefkaarten op zak heeft, weet alleen de Brit zelf. De twijfels heeft hij de voorbije dagen niet meteen kunnen wegtrappen.

Van woensdag tot zondag: bijna uitsluitend klimmen in de Dauphiné

Op zaterdag 29 augustus gaat de Ronde van Frankrijk van start in Nice. Vanaf woensdag tot en met zondag volgt met de Dauphiné de traditionele generale repetitie. De Franse rittenkoers is in dit coronajaar beperkt tot 5 etappes, maar het belooft een loodzware editie te worden met bijna uitsluitend klimwerk en aankomsten bergop. De rittenkoers is overigens dagelijks live te volgen en te bekijken op de Sporza-kanalen.

Froome, Amador of Hart?

Chris Froome won de Dauphiné al 3 keer (2013, 2015 en 2016), maar vrijwel niemand lijkt te geloven in een 4e overwinning deze week. Dat hoeft ook niet, want ook voor Froome is en blijft de Ronde van Frankrijk het hoofddoel. De Brit jaagt op een 5e eindzege. Maar of hij vanaf 29 augustus op die 5e eindoverwinning mag jagen, is ook nog een vraagteken. Dat beweert La Gazzetta dello Sport toch. Volgens de Italiaanse sportkrant telt Ineos 7 zekerheden voor zijn 8-koppige selectie: Egan Bernal, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Pavel Sivakov, Luke Rowe, Jonathan Castroviejo en Dylan van Baarle. Het 8e en laatste ticket zou worden uitgedeeld aan Chris Froome, Tao Geoghegan Hart of Andrey Amador, zo weet de roze krant.

Ronde van de Ain: rol in de (sputterende) trein van Ineos

Twijfelt Ineos dan echt aan zijn 35-jarige boegbeeld, dat aan zijn laatste maanden in Britse loondienst bezig is? Vorig jaar maakte Chris Froome een loodzware valpartij tijdens de Dauphiné, toen hij de tijdrit verkende. Zijn revalidatie is een werk van lange adem geweest, maar Froome is het geloof in eigen kunnen nooit verloren. Bovendien is Froome een van de renners voor wie de coronabreak al bij al niet zo ongelegen kwam. De Brit kocht extra tijd om weer naar zijn oude niveau te groeien, maar er is nog werk aan de winkel. Met een 37e plaats in de eindstand van de Route d'Occitanie was zijn terugkeer na de coronastop geen hoogvlieger, in de Ronde van de Ain finishte hij na 3 ritten als 41e, op 26'45" van eindwinnaar Primoz Roglic. Ploegmaat Egan Bernal werd 2e op 18 tellen van de Sloveen.

Chris Froome moest mee knechten in de Ronde van de Ain.

Wat zegt het vormpeil van de Brit?

Toegegeven: de grote achterstand in het eindklassement wordt mee verklaard door de rol die Froome de voorbije dagen kreeg toebedeeld. De Brit trok het knechtenkleed aan en sleurde aan kop in dienst van speerpunt Bernal. Of Froome dat keurslijf met de glimlach heeft aangenomen, weten ze alleen bij Ineos. Na het verbale steekspel van de voorbije maanden wil Froome het misschien tactisch aanpakken en krediet opbouwen bij zijn werkgever. Of dat voldoende is om zijn werkgever te overtuigen, zal de komende weken moeten blijken. Acht Ineos de vormcurve van Froome goed genoeg? "Mijn vorm komt eraan", maakte de Brit zich gisteren alvast sterk op Instagram. Of wordt een eventuele niet-selectie ingegeven door een vertrouwenskwestie? Zal Froome zich ook in de Tour willen schikken naar het ploegbelang en zal hij ook tussen Nice en Parijs willen luisteren naar de directieven van zijn ploegleiding? Froome steekt niet onder stoelen of banken dat hij nog altijd gelooft in een 5e eindoverwinning en volgend seizoen verdedigt hij de kleuren van Israel Start-Up Nation om alleen kopman te zijn. Wordt hij de luis in de pels?

Wordt de keuze van Ineos bepaald door (de sterkte van) Jumbo-Visma?

Chris Froome heeft niet meteen de (vlekkeloze) reputatie van teamplayer, maar de potentiële handicap van te veel kopmannen in één Tour-ploeg kan nu misschien wel een godsgeschenk zijn voor Ineos. De Britse formatie heeft in de Ronde van de Ain ongetwijfeld een tik(je) gekregen, want Jumbo-Visma oogde superieur in de Franse rittenkoers. Primoz Roglic trapt in de boter, George Bennett was superieur als meesterknecht, Steven Kruijswijk klimt ook met de besten en de rentree van Tom Dumoulin was ook al hoopgevend. Aangezien Geraint Thomas de afgelopen dagen vierkant draaide, is het voor Ineos misschien geen overbodige luxe om Froome toch nog achter de hand te houden. Is het niet als kopman, dan wel als bliksemafleider. De Brit krijgt de komende dagen op een loodzwaar Dauphiné-parcours de kans om een antwoord te formuleren op de vele vraagtekens.