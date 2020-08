Van Avermaet over transfer: "Er zat niets anders op dan deze keuze te maken"

Greg Van Avermaet rijdt volgend seizoen aan de zijde van Oliver Naesen bij het Franse AG2R. De olympische kampioen is blij met de overstap en kijkt op 35-jarige leeftijd nog vol ambitie naar de toekomst: "We willen gewoon klassiekers winnen."

"Langdurig contract speelt mee op mijn leeftijd"

Na 10 jaar loondienst bij BMC en opvolger CCC fietst Greg Van Avermaet volgend seizoen in de bruine broek van AG2R rond. Bij Sporza reageerde Van Avermaet op zijn overstap naar de Franse formatie.

"Er was al eventjes heel concrete interesse van AG2R", opent Van Avermaet. "Ze wilden me er echt bij hebben voor hun klassieke ploeg. Het vertrouwen van ploegbaas Vincent Lavenu heeft me overtuigd. Ik zal er ook een hoop vrienden tegenkomen, met Oli voorop."

"Ik heb AG2R altijd gezien als tweede optie, als CCC geen nieuwe sponsors zou vinden. Er waren nog andere ploegen met interesse, maar AG2R was altijd het meest concreet en rechtuit. Ze waren ook mijn eerste keuze en de optie die altijd het meest voor de hand lag. Ik ben blij dat het uiteindelijk dan ook AG2R geworden is."

"Het is een Franse ploeg en dat wordt niet altijd als positief beschouwd", zegt Van Avermaet met een knipoog. "Maar ze hebben de laatste jaren heel veel stappen vooruitgezet. Ze hebben een testcentrum in Chambéry, waar ze met alles bezig zijn. Met BMC (als constructeur van racefietsen, red) komt er nu ook topmateriaal bij."

Van Avermaet is met zijn 35 lentes niet meer bij de jongsten van het peloton. Bij AG2R tekende de olympische kampioen een contract voor drie seizoenen. "Op mijn leeftijd speelt ook de contractduur mee. Dan is het een blijk van vertrouwen dat ze een 35-jarige renner nog een langdurig contract willen geven."

"Het was moeilijk om te blijven wachten"

De onzekerheid over zijn huidige ploeg CCC hing al een tijdje boven het hoofd van Van Avermaet. Toch bleef het lang opvallend stil over een eventuele overstap. "Het was afgesproken om zo lang mogelijk te wachten. Maar door de huidige situatie was het heel moeilijk om te blijven wachten", vertelt Van Avermaet.

"De kaarten lagen nu ook anders dan twee jaar geleden, toen BMC overgenomen werd. Mijn contract was nog niet ten einde, ik had nog een jaar lopen, maar we wisten allemaal dat de ploeg financieel in een benarde situatie zat. Er was helaas geen optie om nog te blijven, dus zat er niets anders op dan deze keuze te maken."

Er was helaas geen optie om nog te blijven, dus zat er niets anders op dan deze keuze te maken."

"We willen klassiekers winnen en daar zal ik Oli (Naesen) voor nodig hebben"

Met de komst van Van Avermaet en zijn vaste knecht Michael Schär heeft de ploeg van Oliver Naesen opnieuw twee stevige pionnen aan zijn klassieke kern toegevoegd. Wordt AG2R volgend jaar hét te kloppen blok in het Vlaamse voorjaar? "Misschien wel", weet Van Avermaet.

"Binnen de ploeg is het bovendien de bedoeling om de klassieke kern nog verder uit te bouwen. We willen niet alleen presteren, we willen ook gewoon klassiekers winnen. Ik denk dat met de renners die er voorlopig zijn, we al tot de beste ploegen voor de klassiekers behoren. Al geeft dat nog geen zekerheid op winst."

De naam is al gevallen: hoe kijkt Van Avermaet naar de toekomstige samenwerking met zijn boezemvriend Oliver Naesen? Verwacht hij vuurwerk? "In principe zijn we als renner gelijkaardige types", weet Van Avermaet.

"We trainen veel samen en kennen elkaar door en door. Laten we hopen dat het vonken geeft, al weten we dat de concurrentie er niet slechter op is geworden. Dat konden we afgelopen weekend nog zien. We gaan elkaar nodig hebben om koersen te winnen."

Over Milaan-Sanremo: "Op mijn waarde geklopt"

Met twee keer de 8e plaats was Van Avermaet zowel in de Strade Bianche als Milaan-Sanremo op de afspraak. De hoofdvogel afschieten zat er echter niet in. Afgelopen zaterdag moest hij op de Poggio zijn meerdere erkennen in Alaphilippe en Van Aert. "Milaan-Sanremo is een heel speciale koers die in seconden wordt beslist. Op de Poggio had ik een kleine hapering. Daardoor kon ik niet meteen op het wiel springen toen Alaphilippe en Van Aert wegreden. Al denk ik dat ik sowieso iets te kort schoot om hen te kunnen volgen, ze reden indrukwekkend." Van Avermaet kon in de finale geen beroep doen op de steun van Matteo Trentin. Zijn Italiaanse ploegmakker viel en moest opgeven. Miste hij in de finale een oranje hemd om hem bij te staan? "Ik denk niet dat dat het grote probleem was, want uiteindelijk heb ik zuinig gereden en zat ik waar ik moest zitten. Ik ben gewoon op mijn waarde geklopt, dan kan ik niet teleurgesteld zijn."