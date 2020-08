Vader van der Poel maakt zich geen zorgen: "Kan op 1 jaar niet allemaal weg zijn"

"We zitten in een zeer speciaal jaar en we moeten blij zijn dat we kunnen koersen, maar voor Mathieu is het jammer dat de kleine ronde die hij zou rijden voor de Strade ( de Sibiu Tour, red. ), dat die weggevallen is . Als hij daar gereden had, dan had je nu een heel andere Mathieu gezien. Dan had hij wat koersritme opgedaan."

"Waarom Mathieu niet super is? Voor hem is het een hele lange break geweest. Dat zou kunnen meespelen. Je mag niet onderschatten dat er voor hem dit jaar veel doelen zijn weggevallen."

Is dat een beginnersfout? "Misschien. Maar als hij super is, maakt dat niet veel uit. Nu is hij gewoon goed. En om Milaan-Sanremo te winnen moet je super zijn. Er heeft daar nog nooit iemand aan 99 procent de koers gewonnen."

"Milaan-Sanremo stond in het teken van verkeerde beslissingen, denk ik. Als tweede de Poggio opdraaien, dat is niet de juiste positie. Je hebt geen overzicht. Je moet achter je concurrenten zitten. Je moet ook niet in 20e positie zitten, maar gewoon in de top 10. Als je als 2e rijdt, dan moet je omkijken. Als er dan iemand demarreert uit 10e positie komt die met zo'n snelheid voorbij, dat kost extra inspanningen."

"Voldoende, ja, redelijk", dat is de beoordeling van Adrie van der Poel over de voorbije 10 dagen van zijn zoon. Maar dat zijn woorden die we normaal niet aan Mathieu linken. "Neen. Maar de Strade Bianche moet je al weglaten, vind ik, met die lekke band op een slecht moment."

"Wout zijn seizoen is geslaagd, dat van Mathieu nog niet"

Mathieu van der Poel lost zelf weinig, behalve via statements van zijn ploeg. Is hij ontgoocheld? "Ik denk dat het aan het coronaprotocol van de ploeg ligt. Ze houden zich daar strikt aan. Ik zou er verder niet te veel achter zoeken."

Speelt het mee dat Van Aert al die maanden heeft kunnen trainen met de kanonnen van Jumbo-Visma en dat Mathieu van der Poel "maar" bij Alpecin-Fenix rijdt? "Op de ploeg is weinig tot niets aan te merken. Mathieu kan ook hoogtestages doen en zijn trainingen afwerken. Ik zie daar geen verschil in."

Pikt het dat het net Wout van Aert, zijn rechtstreekse concurrent uit het veld, is die twee keer wint? "Neen, dat is hij ook wel gewoon uit het veldrijden. Wout is heel goed uit de startblokken geschoten en Mathieu iets minder. Voor Wout is het seizoen al goed, voor Mathieu nog niet. Dat weten wij ook allemaal wel. Maar er zijn nog maar twee of drie koersen gereden, geen honderd."

"Het kan op een jaar allemaal niet weg zijn"

Verwachten we allemaal gewoon te veel van Mathieu van der Poel op de weg? "Niet alleen van Mathieu. Als ik zie hoe jullie met Evenepoel omgaan, dat is om bang van te worden. Jullie vinden dat allemaal normaal, maar wat die jongen doet op 20-jarige leeftijd dat is uitzonderlijk. Je moet daar heel voorzichtig mee omgaan, heel voorzichtig."

Maar Van der Poel is toch "al" 25 jaar en heeft vorig voorjaar al veel bewezen. "Ja, misschien wel. Maar in Sanremo heeft hij nog niets bewezen. Het is misschien leuk als je bij de favorieten gezet wordt, maar geef hem dan 1 ster. Zet jongens met ervaring of jongens die echt in vorm zijn echt op een. Dat is veel logischer."

Adrie van der Poel panikeert alleszins nog niet. "De klik kan er snel komen. Het volgt elkaar zo snel op. De kunst is om rustig te blijven en dat doen ze bij de ploeg. Je kan een aantal dingen niet forceren. Je moet vasthouden aan je plan. De resultaten zullen wel komen. Ik denk dat Lombardije te specifiek is, maar woensdag moet hij kunnen meedoen voor een vet resultaat want zo lastig is die koers niet."

Straks zien we de "oude" Mathieu van der Poel terug? "Dat denk ik wel. Het kan op een jaar allemaal niet weg zijn."