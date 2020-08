Thomas Meunier hangt de vuile was van PSG buiten: "Ondankbaar en laf"

Woensdag begint de Final 8 van de Champions League in Lissabon. PSG neemt het in zijn kwartfinale op tegen Atalanta Bergamo, maar rekent niet op Thomas Meunier.

De 28-jarige Rode Duivel trok enkele weken geleden naar Borussia Dortmund, maar hoopte nog vurig op een tijdelijke verlenging bij PSG. Op die manier had hij nog kunnen aantreden in de Franse bekerfinales en in de Champions League, maar een deal sprong ergens tussen Dortmund en Parijs af.

"Ik ben bij Dortmund bijna gaan smeken om me nog te laten spelen met PSG", doet Meunier zijn versie van het verhaal bij de RTBF.

"Aan de telefoon vroeg Leonardo (sportief directeur van PSG) me of ik nog klaar was om in de Champions League te spelen. 100 procent, heb ik hem geantwoord. Ik wilde bij de groep zijn en mijn laatste momenten bij PSG zo intens mogelijk beleven."

Maar om die wens in vervulling te laten gaan, moest er op clubniveau een akkoord gevonden worden tussen PSG en Dortmund. En daar knelde het schoentje.

Meunier: "Ik lees in de pers dat ik niet wilde verlengen bij PSG, dat het mij niet interesseerde. Qua communicatie is dat toch een beetje ondankbaar."

"Dat er geen akkoord werd bereikt tussen de twee clubs, betekent absoluut niet dat ik weigerde om tijdelijk te verlengen. Er was gewoon geen akkoord tussen de clubs. Er kwam dus zelfs geen voorstel."

"De eerste stap was een deal tussen PSG en Dortmund, daarna een overeenkomst tussen PSG en mezelf."

"De uitlatingen van Leonardo zijn dus niet echt correct. Ik begreep daar vooral dat er niet echt veel zin was om mijn contract nog tijdelijk te verlengen."